in foto: Immagine di repertorio

Qualche dato, relativo al rallentamento dei nuovi casi di contagio da Coronavirus, fa ben sperare. Ma ce n'è un altro, drammatico, che fa capire come l'emergenza Coronavirus, in tutta la Lombardia ma nella provincia di Brescia in particolare, non sia affatto finita. Nella sola giornata di ieri si sono infatti registrati 65 morti nel Bresciano, sulle 297 vittime lombarde. In totale, dall'inizio della pandemia, in provincia di Brescia sono 1695 le vittime accertate: a queste, è ormai chiaro, si devono aggiungere i morti "sommersi", cioè coloro che sono deceduti in casa o nelle case di riposo e a cui non è stato mai fatto il tampone. Nel Bresciano, dietro il capoluogo di provincia (dove sono 268 le vittime accertate), è Orzinuovi il paese più colpito: 50 i decessi su una popolazione di 12mila abitanti e 189 casi accertati, per una letalità del 26,45 per cento. Elevatissima, tanto da far ipotizzare che in realtà i casi siano molti di più di quelli stimati.

A Brescia ieri 15 nuovi casi di Coronavirus

Al di là del dato sulle vittime, quello sull'andamento dei contagi nel Bresciano, comunicato ieri dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, fa invece intravvedere un lento, ma costante miglioramento. In tutta la provincia i casi accertati di Covid-19 sono arrivati a 9477, con un incremento di 137 unità. I casi sono dimezzati rispetto alla settimana scorsa, e anche il dato dei ricoveri in ospedale, diminuiti, corrobora quello sulla diminuzione della pressione nelle strutture ospedaliere, anche quelle "di frontiera" nella lotta al virus, e fa sperare che presto possa iniziare la tanto auspicata discesa. A Brescia città i nuovi casi di Coronavirus sono aumentati di 15 in un giorno: un incremento minimo, uguale a quello di Bergamo, che però non deve far abbassare la guardia a due delle città finora più colpite dall'infezione che in tutta la regione ha contagiato 51534 casi. Parliamo sempre di dati ufficiali: quelli reali, secondo diversi virologi ed esperti, potrebbero essere almeno 10 volte di più. Un dato che farebbe anche scendere la letalità del virus in Lombardia, molto più alta rispetto alle altre zone in cui il Covid-19 ha colpito.