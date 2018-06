L'anno scorso furono in 100mila a sfilare a Milano nel nome dell'accoglienza e dell'integrazione. Quest'anno "Insieme senza muri", nome dell'evento dello scorso anno, si è trasformato in un mese di iniziative che culminerà con una "tavolata planetaria" in programma sabato 23 giugno. Sono ottomila i posti disponibili per l'evento, chiamato "Ricetta Milano: congiungi un posto a tavola". A organizzare la tavolata l’associazione Kamba, con l'aiuto dell’assessorato alle Politiche sociali. Sarà una grande festa all’insegna della socialità e dell’intrattenimento: nei viali di Parco Sempione il pranzo sarà introdotto dal saluto del sindaco Giuseppe Sala e dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Alle 16, invece, presso il teatro continuo di Burri ci sarà un intervento dello scrittore Roberto Saviano, che sarà il preludio a diverse esibizioni: saliranno sul palco del Burri i comici dello Zelig Show condotto da Federico Basso e Davide Paniate, ma anche il cantante Frankie hi-nrg mc e la Treves blues band.

Anche Salvini è stato invitato

Anche il momento del pranzo, comunque, sarà allietato da molte performance artistiche e musicali che porteranno il mondo al Parco Sempione: alcune associazioni della comunità cinese di Milano intratterranno gli ospiti con la tradizionale danza dei ventagli e con la sfilata di un dragone e due leoni di carta pesta e stoffa, mentre le note di strumenti provenienti da diverse parti del mondo allieteranno le tavolate: suoneranno tra i tanti l’armonium, il tabla (un tipico tamburo indiano) e le arpe celtiche della Celtic Harp Orchestra. Nel ricco programma della giornata ci saranno poi canti e balli tradizionali del Salvador, dell’Ecuador e dell’Africa, piccole opere teatrali sul tema delle città senza muri e un flashmob chiamato "Abbracciarsi intorno al tavolo" e ideato dall'artista Vito Jose Arena. Oltre 500 i volontari che forniranno supporto per la buona riuscita dell'evento. Per partecipare alla tavolata è necessario iscriversi sul sito www.ricettamilano.it. Tra le migliaia di partecipanti ci saranno anche gli ospiti di storici centri d’accoglienza milanesi, come Casa Jannacci e l’Opera Cardinal Ferrari e gli anziani iscritti ai centri socio-ricreativi. Chissà, invece, se ci sarà anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: Gabriella Nobile, la 47enne mamma adottiva che prima delle elezioni aveva scritto un post contro il leader leghista diventato virale, lo ha infatti invitato alla tavolata. Una provocazione, naturalmente. Che Salvini, però, potrebbe raccogliere.