Ecco come si presenta l'emergenza Coronavirus in Lombardia ad oggi, mercoledì 13 maggio. In regione ci sono 83.298 casi confermati di contagio, in aumento di 394 unità rispetto a ieri quando erano 82.904. Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale, arrivati a 5.007, contro i 5.222 di ieri (meno 215), e con loro anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove si contano 307 letti occupati (meno 15 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono però morte altre 69 persone, il che porta a 15.185 il conto dei decessi totali da inizio epidemia. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 524.163, con un incremento di 10.919 tamponi rispetto a ieri.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 21.731 i casi accertati (+105), di cui 9.185 in città (+63). In provincia di Brescia i contagi sono 13.842 (+94), mentre a Bergamo sono 12.318 (+24). A Cremona i casi sono arrivati a 6.273 (+18), nella provincia di Monza Brianza 5.141 (+29), a Pavia 4.849 (+29), a Mantova 3.266 (+11), a Varese 3.302 (+29), a Como 3.556 (+10), a Lodi 3.301 (+8), a Lecco 2.583 (+22) e a Sondrio 1.321 (+4).

Test sierologici, Sala contro Gallera: Ma come, non li riteneva inutili?

Il sindaco di Milano Beppe Sala, nel suo quotidiano appuntamento social con i concittadini, ha mosso delle critiche sul giudizio dell'assessore al Welfare Giulio Gallera che da ieri ha dato il via libera all'effettuazione di test sierologici anche tra i privati. Dice il primo cittadino milanese: "Ieri Regione Lombardia ha detto attraverso il suo assessore al Welfare che c'è un'apertura affinché i privati facciano i test, dicendo che se li pagano loro 63 euro a testa e se ne prendono la responsabilità. È un po' bizzarro pensando alle parole dello stesso assessore Gallera che qualche giorno fa diceva ‘invito tutti a non farli, li ritengo inutili'. Se però li fanno i privati possono essere utili? Chissà…". Sala fa riferimento al commento di Gallera in merito alla decisione del Comune di avviare una sperimentazione con il dottor Galli dell'ospedale Sacco per sottoporre i conducenti Atm ai test sierologici.