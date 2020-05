Il bollettino di oggi, venerdì 1 maggio, sull'emergenza Coronavirus in Lombardia. I contagi ufficiali confermati sono 76.469, in aumento di 737 rispetto ai 75.732 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.628 (meno 206 rispetto a ieri, quando erano 6.834). Le persone nei reparti di terapia intensiva sono 563, in calo di 42 rispetto ai 605 di ieri. Il bilancio dei pazienti dimessi sale a 52.035 contro i 51.166 di ieri. In Lombardia purtroppo si registrano ancora decessi: le persone morte a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 13.860 in aumento di 88 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 390.644, con un incremento di 13.701 rispetto a ieri.

I contagi nelle province lombarde

La provincia lombarda più colpita dalla pandemia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 19.701 i casi accertati (+364), di cui 8.335 in città (+177). In provincia di Brescia i contagi sono 12.929 (+68), mentre a Bergamo sono 11.360 (+47). A Cremona i casi sono arrivati a 6.068 (+31), nella provincia di Monza Brianza 4.729 (+25), a Pavia 4.416 (+67), a Mantova 3.185 (+10), a Varese 2.705 (+38), a Como 3.271 (+27), a Lodi 2.994 (+28), a Lecco 2.277 (+3) e a Sondrio 1.181 (+1).

Le regole per la fase 2 in Lombardia

L’ordinanza n. 537 firmata dal governatore Attilio Fontana il 30 aprile 2020 definisce le regole per le fase 2 in Lombardia, valide dal 4 al 17 maggio. Le norme regionali sono a integrazione di quelle nazionali previste dal Dpcm del 26 aprile. È stato confermato l’obbligo di utilizzare le mascherine ogni volta che si esce di casa, esteso anche all'utilizzo dei guanti su tutti i mezzi pubblici. Riprendono attività commerciali, ristoranti e negozi con limitazioni sull'accesso. La ristorazione potrà effettuare solo servizio a domicilio. Via libera a mercati all’aperto. Riaprono gli alberghi e gli studi professionali. No alle slot machine e al gioco d’azzardo.