Nel quotidiano appuntamento con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Lombardia è stato comunicato il bollettino di oggi 2 aprile: sono 46.065 i casi di contagio accertati, in aumento di 1.292 unità rispetto a ieri quando erano 44.773 i casi positivi. Le persone ricoverate in ospedale sono 11.762 contro le 11.927 di ieri, con una diminuzione evidente di ben 165 pazienti in meno, mentre sono 1.351 in terapia intensiva (ieri erano 1.342, quindi 9 in più rispetto a ieri). Aumentano purtroppo ancora i decessi, arrivati a quota 7.960 dai 7.593 di ieri, con un incremento di 367 unità nelle ultime 24 ore.

Dovremo convivere con questa epidemia per diverso tempo

"Questi dati ci indicano che siamo vicini all'uscita da questa emergenza – hanno spiegato il conferenza stampa – anche se sappiamo tutti che con questa epidemia dovremo conviverci ancora per molto tempo". "Ci sono ancora comportamenti superficiali che rischiano di mettere in pericolo la salute degli altri: per uscire da questa emergenza bisogna capire che ognuno deve fare la propria parte".

Contagi nelle province lombarde: Milano supera i 10.000 casi

Milano si conferma la provincia con più casi di covid-19 in Italia, sono 10.004 i contagi (+482) di cui 4.018 in città (+203). Per quanto riguarda le altre province lombarde crescono i casi sia a Bergamo, 9.171 infetti (+132), che a Brescia dove ci sono 8757 casi (+159). A Como 1205 (+48), a Cremona 3972 (+33), a Lecco 1.516 (+46), a Lodi 2.157 (+41) e in provincia di Monza Brianza 2.663 contagi (+90). Nelle altre province ci sono 1782 casi a Mantova (+46), 2.285 a Pavia (+105), a Sondrio 517 (+33) e a 1.002 a Varese (+65).

Fontana: Manteniamo alta l'attenzione

Questa mattina il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che i numeri sono in linea con quelli degli scorsi giorni e questo significa che il trend comunque è positivo: "Si sta verificando quanto previsto dai nostri esperti, fra qualche giorno inizia la benedetta discesa – ha spiegato – ma bisogna mantenere massima attenzione e rispettare le ordinanze, perché altrimenti la linea rischia di invertirsi". Per arginare ulteriormente la diffusione del virus e lavorare in funzione di questo, poi, "oggi per incrementare i controlli delle forze dell'ordine, la Giunta ha stanziato 464mila euro per le polizie locali. Non vogliamo che queste belle giornate ci rovinino le fatiche ed il lavoro fatte sinora".