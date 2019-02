In giro in metro a Milano con pistola e coltello per rapinare coetanei: nei guai due ragazzini

Due ragazzini, un 14enne italiano e un 16enne egiziano, sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato per concorso in rapina. I due andavano in giro nella metropolitana di Milano armati di pistola a salve e coltello per rapinare i coetanei: lo scorso 9 gennaio, alla stazione di Cimiano, sulla linea verde, i due, armi in pugno, si erano fatti consegnare i cellulari da un gruppo di coetanei.