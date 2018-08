in foto: Loren Sartori e Christian Smeragliuolo

Si sono messi in sella alle loro biciclette decisi a portare a termine il percorso che, ogni anno, centinaia di ragazzi come loro intraprendono: il cosiddetto Cammino di Santiago, il percorso che, attraverso Francia e Spagna, conduce prima i pellegrini (nel Medioevo era così) e adesso anche tantissimi turisti al Santuario di Santiago di Compostela, nella parte iberica del percorso. Da cinque giorni, però, quella che doveva essere una vacanza, un'avventura, per due ragazzi di Busto Arsizio, nella provincia di Varese, ha preso una piega diversa: di Christian Smeragliuolo, 20 anni, e Loren Sartori, 19 anni, una coppia di fidanzati, non si hanno notizie infatti dalla notte tra il 15 e il 16 agosto. Da allora, infatti, le rispettive famiglie non ricevono più notizie: l'ultima telefonata risale alle 00.24 di quella notte, quando i due hanno riferito di essere quasi arrivati a Barcellona; dalla città catalana sarebbe poi partita l'ultima parte del Cammino, quella che avrebbe portato Christian e Loren a percorrere in bici i chilometri che mancavano al Santuario.

Una cena al McDonald's, poi si perdono le tracce

È venerdì 17 agosto quando i famigliari dei due ragazzi, allarmati dall'assenza di notizie, hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri di Busto Arsizio. Disperati dal passare delle ore senza ricevere nessuna notizia, le famiglie di Christian e Loren hanno contattato anche la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano: secondo quanto riferito a Fanpage.it dalla madre di Christian, però, per il ministero sarebbe ancora presto per muoversi e si tratterebbe di un allontanamento volontario. Le famiglie dei due fidanzati, però, non si danno pace: con l'aiuto dei carabinieri sono riusciti a risalire agli ultimi movimenti delle Postepay di Christian e Loren: l'ultimo pagamento risale proprio alla notte tra il 15 e il 16 agosto, in un ristorante McDonald's di un centro commerciale di Barcellona: poi, dei due ragazzi, si sono perse completamente le tracce.