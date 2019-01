in foto: Immagine di repertorio

MILANO – Aveva nello stomaco oltre 800 grammi di droga: un cittadino nigeriano di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Porta Garibaldi con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, arrivato nel capoluogo lombardo con un treno proveniente dalla Francia, è stato avvistato aggirarsi in stazione con fare sospetto: alla vista degli agenti, poi, ha cercato di mescolarsi con gli altri passeggeri per non dare nell'occhio. Ad insospettire ancora di più gli uomini della Polfer, poi, è stato il carico che il 24enne trasportava: nelle sue valigie sono state ritrovare scarpe da donna con un buco nella suola, evidentemente un nascondiglio. Il ragazzo, però, a seguito di perquisizione personale, risultava essere pulito.

I poliziotti hanno così chiesto e ottenuto di portare il 24enne all'ospedale Niguarda, dove una ecografia ha confermato i sospetti degli agenti: nello stomaco del ragazzo c'erano 70 ovuli di eroina e cocaina, per un totale complessivo di 814,27 grammi di droga. Dopo le formalità di rito, per il 24enne si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore.