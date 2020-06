È arrivata questa mattina la sentenza del Tar della Lombardia che ha accolto il ricorso della Technogenetics e annullato l'accordo stipulato dalla Fondazione San Matteo di Pavia con la DiaSorin per la realizzazione dei test sierologici per rilevare gli anticorpi per il coronavirus.

Il Tar annulla l'accordo tra San Matteo e DiaSorin

I giudici amministrativi hanno rilevato l’alterazione della concorrenza poiché “mediante l’accordo, il Policlinico ha consentito ad un particolare operatore economico, scelto senza il rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica, ancorché non tipizzata, di conseguire un nuovo prodotto, che rimane nell’esclusiva disponibilità e commerciabilità dell’operatore stesso”.

Uso illegittimo di risorse pubbliche: atti trasmessi alla Corte dei Conti

Il Tar ha annullato la determina che definiva l'accordo, condannato la Fondazione Ircss. Policlinico San Matteo e Diasorin al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti poiché "mediante l’accordo in questione e l’approvazione della proposta avanzata da Diasorin, la Fondazione San Matteo ha impegnato risorse pubbliche, materiali ed immateriali, con modalità illegittime, sottraendole, in parte qua, alla loro destinazione indisponibile.

Ad aprile l'acquisto di 500mila test per 2 milioni

La vicenda che riguarda i test sierologici in Lombardia era iniziata il 23 marzo con una determina che definiva l'accordo tra la DiaSorin, multinazionale di Vercelli che si occupa di immunodiagnostica e diagnostica molecolareche, e la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, per realizzare un test sierologico per la rilevazione di anticorpi. Il contratto prevedeva, in cambio dell’aiuto dei laboratori di virologia, il pagamento di 50mila euro all'ospedale e una royalty dell'1 per cento per ogni test venduto. A metà aprile la Regione aveva definito l'acquisto comprato, tramite la centrale Aria, di 500mila test DiaSorin-San Matteo per un valore di 2 milioni di euro.

Il ricorso di Technogenetics

La Technogenetics, un'azienda farmaceutica di Lodi, aveva però avviato un'azione legale (e un esposto alla Procura di Milano) per una possibile violazione della concorrenza, chiedendo l'annullamento della "proposta di collaborazione avanzata dalla Diasorin per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 a cura del Laboratorio di Virologia Molecolare, sotto la responsabilità scientifica del prof. Fausto Baldanti". Il Tar della Lombardia, il 23 aprile, si era pronunciato spiegando che "l’accordo quadro stipulato tra la Fondazione e Diasorin non sembra esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica" ma presenta "precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale”. I giudici amministrativi non avevano sospeso l'accordo, rinviando la decisione. Nel frattempo la centrale acquisti regionale era corsa ai ripari con un'altra gara vinta da Roche. Il progetto dell'amministrazione era quello di far convivere i due test, ma la decisione del Tar potrebbe ora stravolgere il piano regionale, che ora rischia di dover essere rivisto da zero.