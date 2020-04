in foto: Il sindaco Sala nel messaggio di oggi mercoledì 8 aprile

"Ho parlato col Prefetto Renato Saccone e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e posti di blocco di Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri", così il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo quotidiano messaggio i milanesi ha fatto sapere che nel weekend di Pasqua i controlli in città verranno rafforzati. "Vedrete polizia e carabinieri in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel fine settimana di Pasqua – ha spiegato il primo cittadino da Palazzo Marino – quindi nei giorni in cui può venire di più la tentazione di andarsene in giro".

Sul Pio Albergo Trivulzio collaboriamo la sanità è della Regione

E poi sulla questione Rsa e nello specifico sul Pio Albergo Trivulzio per il quale è stata istituita una commissione di verifica apposito per chiarire le morti avvenute nell'ultimo mese ha spiegato: "Collaboriamo con la regione per far luce sulla situazione, ma sia chiaro però che la sanità è di responsabilità della Regione – ha continuato il primo cittadino – sul tema specifico voglio spiegare che il Pat è un'azienda di servizio alla persona e l'ente competente al suo controllo è l'Ats. A dirlo è una legge regionale: dunque sapendo chi è responsabile di cosa e su questi principi si collabora per capire cosa sia accaduto".

Riaprono i cantieri della M4 nella massima sicurezza

E poi i primi segnali ripartenza per la città di Milano con la riapertura dei cantieri pubblici: "È caduto lo stop ai lavori pubblici per cui con estrema prudenza, riapriremo alcuni cantieri, a partire da M4 – ha spiegato Sala – però gli operai dovranno essere in totale sicurezza: sarà loro misurata la febbre, saranno dotati di adeguati dispositivi di sicurezza personale e saranno tenuti a distanza tra loro". E in merito a una possibile riapertura di altri cantieri, come quelli stradali Sala chiarisce: "Troveremo la giusta formula, ma prima viene la salute".