Tre indagini in parallelo per ricostruire cosa sia avvenuto al Pio Albergo Trivulzio di Milano, storica struttura di assistenza per anziani accusata di aver sottostimato i decessi avvenuti nelle ultime settimane, senza considerare la possibilità che molti ospiti siano deceduti dopo aver contratto il covid-19. Sull'accaduto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, mentre il ministero della Salute ha annunciato l'invio di ispettori. Intanto anche Regione Lombardia si è attivata sul caso.

Pio Albergo Trivulzio, avviata commissione di verifica su morti sospette

"Abbiamo dato mandato ad Ats Città metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verifica per far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi", riferiscono in una nota il governatore lombardo, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, affermando che che "è necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone". La Commissione sarà costituita oggi stesso e "agirà in tempi brevi" ha assicurato l'assessore Gallera. “Ho chiesto al sindaco Sala, che come noto nomina il presidente e dà l’intesa per quella del direttore generale, di indicarmi il nominativo di un componente di sua fiducia per la Commissione”.

Le accuse: decessi sottostimati e attribuiti a bronchite

Le accuse arrivate soprattutto da alcuni sindacalisti sono di aver cercato di nascondere una situazione grave, con una settantina di morti a fronte delle 19 ufficialmente dichiarati, attribuendo a bronchiti quelli che in realtà sarebbero decessi con covid-19. In una nota ufficiale il Pio Albergo Trivulzio ha replicato che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel primo trimestre 2020 i decessi sono stati solo cinque in più: 170 contro 165, mentre nel mese di marzo 2020 al PAT sono risultati 18 decessi in più rispetto al corrispondente mese del 2019. "Una situazione che non si configura come strage nascosta ma conferma che al Pat non vi sia una situazione fuori controllo", il commento della dirigenza.