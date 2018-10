in foto: Il salame Gagarin nello spazio (foto dalla pagina Facebook della Festa del salame)

Il primo salame lanciato nello spazio si chiama Gagarin. Il nome è naturalmente in onore al primo uomo volato nello spazio nel 1961, anche se in questo caso è stato affibbiato a un insaccato. Il salame è partito da Cremona e, adagiato su un tagliere e legato a un pallone aerostatico riempito con quattro metri cubi di elio puro, ha raggiunto un'altezza di 28 chilometri, tra la stratosfera e la mesosfera, sopportando una temperatura di meno 54 gradi centigradi. Poi il salame è tornato sulla terra, atterrando grazie a un paracadute in aperta campagna. L'impresa è stata ideata e portata a termine dagli organizzatori della "Festa del salame" di Cremona, la cui seconda edizione si terrà nella città lombarda dal 26 al 28 ottobre. Gagarin sarà la star della festa: il salame verrà infatti esposto nel centro storico della città del violino. Sarà in buona compagnia: durante la tre giorni della rassegna, infatti, saranno centinaia le varietà di insaccati provenienti da tutta Italia che saranno esposti e offerti nel corso di degustazioni gourmet. Nel corso della festa, che lo scorso anno attirò circa 30mila visitatori e si ripromette di attrarne ancora di più quest'anno, si terranno anche incontri scientifici sulle proprietà nutrizionali degli insaccati e anche una sfida per eleggere il "miglior salame contadino". La sagra si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, dalle 9 alle 20. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook della festa.