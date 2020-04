Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha visitato per la prima volta la Lombardia dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Parlando alla stampa dalla prefettura di Milano, dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana, il premier ha spiegato perché non è arrivato prima nel territorio italiano più colpito dalla tragedia della pandemia: "Se fossi venuto nella fase più acuta avrei forse creato intralcio".

Conte in visita a Milano, Brescia e Bergamo: "Vorrei passare a Codogno"

"Sarò a Brescia, Bergamo e già stasera vorrei passare a Lodi, Codogno. Poi non posso dimenticare Piacenza. Ritornerò presto. Ora è la fase in cui do anche meno intralcio e meno fastidio agli operatori", ha detto il premier arrivando a Milano. "Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte", ha avvertito Conte rispondendo alle persone rimaste deluse perché si aspettavano maggiori aperture e concessioni dal 4 maggio. "Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti", ha spiegato.

Centrodestra lombardo: Arriva dopo due mesi, è tardi

L'assenza del premier dalla Lombardia è stata oggetto di attacchi e critiche da parte del centrodestra. Tra gli altri l'assessore regionale lombardo Alessandro Mattinzoli, colpito dal covid-19 e rimasto oltre un mese in terapia intensiva, si è scagliato contro il capo del governo con parole molto dure, accusandolo di aver abbandonato i cittadini e gli imprenditori lombardi: "Si vergogni, non è mai venuto a trovare i malati". La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, commenta: "Il premier che si reca nell'epicentro nazionale della crisi da Covid-19 è, speriamo, un importante segnale di vicinanza alle popolazioni colpite. Peccato che questo accada ad oltre due mesi dall'esplosione dell'epidemia".