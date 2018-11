in foto: La letterina del bimbo ai carabinieri (Foto: Arma dei carabinieri di Milano)

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni per ripetuti maltrattamenti nei confronti della moglie. L'episodio, accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano, non è purtroppo una novità: i maltrattamenti nei confronti delle donne tra le mura domestiche sono infatti molto frequenti. Ciò che è accaduto subito dopo l'arresto, però, ha spiazzato i militari dell'Arma: uno dei figli della coppia, un bimbo di otto anni, ha infatti voluto ringraziare i carabinieri donando loro un disegno realizzato appositamente: "Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e/o parlando – si può leggere nella grafia incerta del bimbo – Siete dei supereroi fantastici. Ciao!".

La letterina, con tanto di cuori rossi, è stata la forma attraverso cui il piccolo ha espresso il proprio sollievo per una situazione che andava avanti ormai da anni. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, infatti, il padre picchiava la madre da circa sei anni e i maltrattamenti e i pestaggi avvenivano anche davanti al bimbo e ai suoi fratelli più piccoli. Martedì pomeriggio i carabinieri hanno posto fine ai soprusi: hanno fatto irruzione nell'appartamento della famiglia in via Bolla, una strada finita spesso al centro delle cronache che si trova al quartiere Gallaratese, e hanno arrestato il padre, un cittadino marocchino. La mamma, una donna italiana di 26 anni, è stata portata in ospedale, dove è stata visitata e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per i violenti calci alle gambe che il marito le aveva tirato. Nonostante gli anni di maltrattamenti, in precedenza la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il marito.