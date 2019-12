Al vino perpetuo, al pistacchio di Sicilia, alle castagne. Sono alcuni dei panettoni realizzati dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che assieme ai fratelli Fausto e Martino ha portato l'azienda fondata dal padre a Castelnuovo, nel Palermitano, a diventare uno dei punti di riferimento internazionali per quanto riguarda i prodotti dolciari. Il panettone, dolce tipico natalizio che ormai da anni non è più solo esclusiva milanese, è stato rivisitato con i sapori tipici della Sicilia: gli agrumi, il pistacchio, il vino perpetuo "Vecchio Samperi" che è uno dei simboli della tradizione enologica di Marsala. Ma in quest'epoca in cui il packaging, cioè il come si presenta qualcosa, regna sovrano, per rendere davvero speciale il panettone di Fiasconaro mancava qualcosa: ci hanno pensato Dolce&Gabbana, che hanno "vestito" i panettoni facendo realizzare da artigiani siciliani delle speciali confezioni di latta, che riprendono i motivi e i colori tipici dell'isola.

Le confezioni di latta firmate da Dolce&Gabbana

Il risultato sono i coloratissimi panettoni in vendita in alcuni store come la Rinascente di Milano (specializzata, all'ultimo piano, in prodotti gastronomici di alta qualità) e in diversi store online. La collezione di panettoni era già disponibile dallo scorso anno: quest'anno si è rinnovata con due nuove varianti, il panettone tradizionale con vino perpetuo "Vecchio Samperi" di Sicilia e il panettone alle castagne glassate e al gianduia. Alcune confezioni contengono anche delle boccette di vetro con creme spalmabili (ad esempio quella di pistacchio), o col vino da nebulizzare sulle fette di panettone, per renderlo ancora più buono. Tutta questa bontà e la bellezza delle confezioni, chiaramente, hanno un costo: i panettoni Fiasconaro by Dolce&Gabbana partono da 37 euro e arrivano fino a 55 euro.