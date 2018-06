in foto: La sede della Ditta Guenzati in via Mercanti: il negozio più antico di Milano continuerà la propria attività in via Agnello (Facebook)

Con i suoi 250 anni di storia è considerato il negozio più antico di Milano e della Lombardia e una delle botteghe storiche più antiche d'Italia. E la buona notizia è che la "Ditta Guenzati", fondata nel 1768 da Giuseppe Guenzati e gestita oggi da Vittorio e Luigi Ragno, non chiuderà. La bottega storica ha infatti rischiato di cessare l'attività: da anni era in corso un contenzioso con la proprietà dello storico palazzo in via Mercanti che da sempre ha ospitato il negozio di tessuti, il Gruppo Generali, che aveva deciso di non rinnovare il contratto d'affitto alla ditta e ne aveva disposto lo sfratto, finora però sempre rimandato. Adesso la chiusura del punto vendita in via Mercanti è ormai indifferibile, ma pochi giorni fa il gruppo Generali e la Ditta Guenzati hanno siglato un accordo che consentirà allo storico negozio di proseguire le proprie attività altrove.

Come annunciato sulla pagina Facebook della stessa bottega storica, infatti, proprio nel giorno del 250esimo compleanno le due parti hanno siglato un accordo con cui si stabilisce il trasferimento in un'altra sede, al civico 8 di via Agnello, poco distante dal Duomo: "Uno splendido regalo di compleanno ed uno storico traguardo, insperato solo fino a 5 mesi fa", ha scritto il titolare della ditta, Luigi Ragno: "Resta, naturalmente, il rammarico di dover abbandonare per sempre l'area del Cordusio che ci ha visti protagonisti attivi per 250 anni – ha aggiunto il commerciante – fin quando le vie della città erano ancora chiamate ‘contrade' e di cui abbiamo avuto l'onore di rappresentarne l'ultima testimonianza commerciale sopravvissuta fino ad oggi. D'altro canto comprendiamo le esigenze del gruppo assicurativo di portare a compimento una radicale opera di ristrutturazione dello stabile che ci ha ospitato per ben sessant'anni e che necessiterà dello sgombro totale della struttura stessa entro e non oltre la fine dell'anno in corso". L'obiettivo del gruppo Generali è di affittare gli spazi commerciali del palazzo in via Mercanti a marchi internazionali del settore fashion. Ma fa piacere sapere che, poco distante, la storica Ditta Guenzati potrà continuare ad accogliere clienti, come sempre fatto dal 1768 ad oggi: "L'auspicio – ha scritto Luigi Ragno – è che con il trasferimento in via Agnello la storica Ditta Guenzati possa continuare ad essere un punto di riferimento di prim'ordine per i suoi affezionati clienti e per i tanti turisti che ogni anno visitano la nostra bella Milano".