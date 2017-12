Ci sarà giusto il tempo di festeggiare i suoi 250 anni di storia. Poi, però, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il negozio più antico di Milano, la "Ditta Guenzati", sarà costretto a traslocare dalla storica sede in via Mercanti. Dopo alcune proroghe, sembra che la storia della bottega fondata nel 1768 da Giuseppe Guenzati e gestito oggi da Vittorio e Luigi Ragno sia giunta al capolinea: almeno per quanto riguarda la sede di via Mercanti 21, un negozio che trasuda storie e Storia a partire dal bancone in noce, dove per secoli i commessi che si sono alternati hanno misurato i tessuti più pregiati per i vari clienti: "Varcata la soglia di questo antico angolo di Milano si ha l’impressione che l’orologio del tempo si sia fermato moltissimi anni fa riportando alla mente immagini di un passato oramai perduto, quando i clienti si recavano nelle botteghe a fare i propri acquisti a bordo di calessi e carrozze – hanno scritto del negozio gli "Amici delle botteghe storiche di Milano" – Al suo interno si può ancora ammirare l’originale arredamento d’epoca in pregiato noce nazionale in perfetto stile Biedermeier risalente ai primissimi anni del ‘800, che emana quel profumo d'antico che solo nelle antiche botteghe si può ancora respirare. Banconi da lavoro e scrivanie eredità e testimonianza di un tempo perduto, ma che tra gli scaffali della Ditta Guenzati sono ancora di un’attualità straordinaria".

Il proprietario del palazzo, Assicurazioni Generali, non ha rinnovato l'affitto.

La vicenda della "Ditta Guenzati" è nota ormai da anni: le Assicurazioni Generali, proprietarie del palazzo che affaccia su piazza Cordusio e che ospita la bottega storica, non hanno rinnovato il contratto d'affitto con l'idea di affidare gli spazi (in una zona prestigiosa di Milano, nel pieno dell'area pedonale e commerciale tra piazza Duomo e il Castello Sforzesco) a marchi internazionali del settore fashion. Lo sfratto è stato finora rinviato: l'ultima proroga era arrivata circa un anno fa, ma adesso sembra che non ve ne siano altre all'orizzonte. A maggio del 2018, se non ci saranno cambiamenti, la Ditta Guenzati dovrà chiudere.

La petizione su Change.org.

Per cercare di scongiurare la chiusura si è mobilitata la Confesercenti Milano. Su Change.org è apparsa negli scorsi giorni una petizione rivolta al sindaco di Milano Beppe Sala, al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e alle Assicurazioni Generali. Circa un migliaio le firme raccolte dagli "Amici delle botteghe storiche di Milano, che concludono il loro appello scrivendo: "A maggio le Assicurazioni Generali sono state insignite del premio Valore Cultura per il loro impegno a valorizzare e prendersi cura delle cose di valore promuovendo iniziative volte a preservare e diffondere il patrimonio culturale e ambientale allo scopo di trasmettere alle generazioni future tutti i valori di una positiva continuità con le proprie radici. Con la presente petizione ci appelliamo dunque alla proprietà e alle istituzioni al fine di adoperarsi affinché la Ditta Guenzati, che ha orgogliosamente contribuito a rendere grande Milano, posso continuare a svolgere il suo secolare ruolo identitario e di profonda tradizione per la città".