in foto: Immagine di repertorio

Una incredibile quanto macabra scoperta quella fatta nel Lago di Garda, nelle acque antistanti il porto di Tremosine, nella provincia di Brescia: il cadavere di un sub è stato rinvenuto a 237 metri di profondità dal Nucleo Sommozzatori dei Volontari del Garda. L'aspetto più incredibile e sorprendente di tutta la vicenda, però, è che il cadavere apparterrebbe a Rolf Majmsvem, sub di Norimberga, in Germania, scomparso nelle acque del Garda nell'estate del 1992, ovvero quasi 26 anni fa. Per avere la certezza, però, bisognerà aspettare domani, mercoledì 28 febbraio, quando il corpo verrà recuperato dai Volontari del Garda, dai vigili del fuoco di Trento e dalla Guardia Costiera, con il coordinamento a terra dei carabinieri: poi si procederà alle analisi necessarie all'identificazione.

Era il giugno del 1992 quando Rolf Majmsvem e un amico, entrambi di Norimberga, furono dichiarati dispersi: il corpo di uno dei sommozzatori rimase incagliato tra le rocce e venne recuperato poche ore dopo la scomparsa dagli stessi Volontari del Garda. Le attrezzature dell'epoca non permisero, però, di scandagliare a dovere le acque, e del corpo di Majmsvem non si è avuto più notizia, almeno fino ad oggi: si spera che una famiglia, in attesa di risposte da oltre un quarto di secolo, possa avere finalmente la pace necessaria. .