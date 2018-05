Piace sempre di più il monumento simbolo di Milano, il Duomo. La Cattedrale che ospita la celebre Madonnina per il secondo anno consecutivo appare nella classifica di Tripadvisor sui monumenti più belli del mondo, il "Travelers' Choice Luoghi Storici 2018". A differenza dello scorso anno, il Duomo quest'anno scala tre posizioni, attestandosi al settimo posto. Il podio è ancora occupato da meraviglie straniere: al primo posto c'è il tempio di Angkor Wat in Cambogia, al secondo Plaza de España a Siviglia e al terzo la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, superata proprio da Siviglia. La classifica, come ha spiegato Tripadvisor in una nota, è stata redatta mediante un algoritmo che ha tenuto conto della quantità e qualità delle recensioni e dei punteggi assegnati ai luoghi storici in tutto il mondo dagli utenti della piattaforma, nell'arco di 12 mesi.

Quest'anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi. Tra le meraviglie italiane finite nella top ten mondiale figura anche la Basilica di San Pietro. Oltre alla classifica mondiale, Tripadvisor ha stilato anche quella europea e italiana. In quest'ultima il Duomo figura al secondo posto, dietro San Pietro, ma un'altra meraviglia architettonica è stata votata dai turisti: si tratta della Galleria Vittorio Emanuele II, che appare al nono posto della classifica. Nella top ten italiana Roma la fa da padrona: in classifica ci sono anche il Pantheon (terzo posto), il Colosseo (quarto), la Fontana di Trevi (quinto) e il Foro Romano (settimo). Piazzale Michelangelo e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze figurano al sesto e ottavo posto, mentre al decimo compare il Palazzo Ducale di Venezia. La Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano appaiono anche nella top ten europea, rispettivamente al secondo e quarto posto.