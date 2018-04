Un contatore speciale visibile su una sezione del sito del Comune di Milano. Si chiama "ContaCase" e servirà per monitorare il numero di alloggi popolari di proprietà di Palazzo Marino e gestiti da Mm recuperati nell'ambito del "piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti". Il contatore è online a partire da oggi: al momento il numero di alloggi recuperati è pari a zero, mentre l'obiettivo è fissato a tremila alloggi da recuperare entro aprile del 2021. L'iniziativa dell'amministrazione comunale e di Mm, partecipata di Palazzo Marino, è lodevole: permetterà infatti di monitorare l'avanzamento dei lavori di riqualificazione e risponderà a quel desiderio di trasparenza e "accountability" chiesto dai cittadini alle istituzioni.

"Il ContaCase vuole essere uno strumento semplice che consente ai cittadini di conoscere e di verificare l’avanzamento dei lavori finalizzati alla riassegnazione di tremila alloggi vuoti in tre anni – ha detto l'assessore alla Casa e lavori pubblici Gabriele Rabaiotti – L’idea ha raccolto anche una sollecitazione della Commissione consiliare Casa che ci è parsa interessante e in linea con gli obiettivi di rendicontazione alla città del nostro lavoro e dei risultati raggiunti". Il presidente di Mm, Davide Corritore, ha aggiunto: "Per Mm è motivo di orgoglio rendere visibile e misurabile il proprio sforzo quotidiano al servizio di Milano, a maggior ragione quando la missione è dare casa in tempi certi a migliaia di cittadini che ne hanno bisogno".

Come funziona il contatore

Il contatore, visibile all'indirizzo web www.comune.milano.it/contacase, è suddiviso in tre sezioni. Nella prima è presente il counter numerico, strutturato come un conto alla rovescia. I numeri saranno aggiornati ogni trimestre dai tecnici del Comune. Non appena si concluderanno gli interventi di recupero dei primi alloggi comparirà anche la seconda sezione, contenente delle foto che documenteranno il "prima e dopo" di una casa popolare riqualificata. La terza sezione contiene infine una mappa che localizza le case recuperate , suddivise per Municipi.