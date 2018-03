Il cadavere di una ragazza di 22 anni è stato trovato nella mattinata di oggi, mercoledì 14 marzo, nel lago d'Iseo. Il corpo senza vita della giovane era nello specchio d'acqua che si trova davanti alla pista ciclopedonale Vello-Toline a Marone, nel Bresciano, sulla sponda orientale del lago. A fare il macabro ritrovamento, poco prima delle 8, è stato un passante, che ha poi subito chiamato il numero unico d'emergenza per dare l'allarme. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza, ma per la ragazza non c'era chiaramente più niente da fare. Il corpo della giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Brescia.

Sul caso indagano i carabinieri: nessuna ipotesi è esclusa

Spetterà invece ai carabinieri della compagnia di Chiari cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la ragazza potrebbe essere precipitata in acqua dalla passeggiata che sovrasta il lago, posta in quel punto a un'altezza di circa dieci metri rispetto allo specchio d'acqua. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: probabile che sul cadavere verrà effettuata l'autopsia, che aiuterà a capire le cause della morte e a chiarire quella che al momento sembra un mistero.