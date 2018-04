Anche se la notizia era già trapelata, anzi, annunciata da Atm, la rivoluzione nel metodo di acquisto dei titoli di viaggio da parte dei viaggiatori che quotidianamente usufruiscono della metropolitana di Milano potrebbe presto diventare realtà. Da giugno, infatti, per acquistare il classico biglietto che consente ai fruitori del trasporto pubblico di viaggiare sui treni della metropolitana meneghina basterà avvicinare la propria carta di credito ai tornelli posti all'ingresso delle stazioni. Con questo metodo Atm, che gestisce il trasporto pubblico a Milano, punta non solo a rendere più facile il servizio per gli utenti e a ridurre l'utilizzo della carta, ma anche a contrastare l'evasione.

La rivoluzione nel metodo di pagamento dei biglietti è stata annunciata anche da Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano. "Più tecnologia e semplicità: entro l’estate del 2018 sarà completamente attiva la rivoluzione tecnologica di Atm per acquistare biglietti e abbonamenti, anche al bike sharing, al car sharing e altri servizi di mobilità si potrà usare l’app, l’sms, e si potrà entrare in metropolitana direttamente con la carta di credito" ha commentato Granelli.