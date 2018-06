Il bar che sorge sotto al palazzo è troppo rumoroso, e allora qualcuno ha pensato bene di gettare dalla finestra un po' di candeggina. Brutta disavventura, questa notte, per gli avventori di un bar di Muggiò, provincia di Monza e Brianza, che stavano bevendo e conversando ai tavolini posti all'esterno del locale. Qualcuno che, come detto, abita nel palazzo sopra l'esercizio commerciale, però, non deve aver gradito il livello del suono proveniente dalle conversazioni e dalla musica e ha deciso di porvi rimedio autonomamente: ha così aperto la finestra e ha lasciato cadere sui clienti del bar tre litri di candeggina, lanciando di sotto, poi, anche il contenitore.

Alcuni degli avventori che si trovavano all'esterno del locale in quel momento, tra cui due donne in stato di gravidanza, sono stati colpiti al volto e sui vestiti dalla candeggina. Come misura precauzionale, per le due donne incinte è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che le hanno accompagnare al Pronto Soccorso per le cure del caso: nessuno dei clienti, per fortuna, avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, che hanno ricostruito quanto accaduto. L'autore del gesto, che poteva compromettere seriamente la salute di qualcuno, non è ancora stato identificato.