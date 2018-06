Sul posto sono in corso i sopralluoghi per capire come sia accaduto, perché il ballatoio al secondo piano di una palazzina in via Dezza a Melegnano, comune dell'hinterland di Milano. Nel crollo è rimasta ferita in maniera grave una donna di 74 trasportata in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Da quanto si apprende la l'anziana quando ha fatto il suo ingresso al pronto soccorso era cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture. Erano circa le 11.30 della mattina di oggi – venerdì 1 giugno – quando il ballatoio della casa di ringhiera con lo stenditoio ha ceduto, portando con sé la signora.

Solo due giorni fa una donna di 75 anni è morta a Segrate, sempre nel Milanese, precipitando dal balcone della sua abitazione mentre puliva le tende esterne. Soccorsa dal personale del 118, non c'è stato purtroppo nulla da fare.