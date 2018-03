Il 25enne Freilin David Lopez Villa, il ragazzo fermato per aver rapinato una coppia a Milano e aver stuprato una ragazza, ha provato a difendersi davanti agli investigatori: "Non ricordo molto, ricordo solo la rapina e non la violenza, avevo preso dei funghi allucinogeni". Il ragazzo colombiano, fermato questa notte dai carabinieri, lunedì notte ha aggredito una giovane coppia che si era appartata nella propria auto in via Peressutti, strada senza uscita che si trova nei pressi di via Chopin, in zona Ripamonti. Dopo averli rapinati di soldi e telefonini, il 25enne li ha costretti a scendere dall'auto, minacciandoli con una pistola poi rivelatasi un'arma giocattolo. Poi ha picchiato il ragazzo, uno studente universitario 23enne, e ha stuprato la sua fidanzata, una ragazza di 19 anni. Infine si è allontanato a bordo dell'auto dei due giovani, una Fiat Punto.

La vittima ha riconosciuto lo stupratore dalla foto su Facebook

Il ragazzo è stato individuato grazie all'analisi delle celle telefoniche: ha acceso uno dei telefonini che aveva rapinato, consentendo ai carabinieri di individuarlo. Le sue vittime avevano descritto nel dettaglio gli abiti che indossava al momento della violenza, che sono stati trovati in casa di alcuni parenti del 25enne. Il ragazzo, irregolare e con piccoli precedenti, si era sbarazzato dell'auto rubata poco lontano dal luogo della rapina e dello stupro. È stato riconosciuto dalla 19enne sulla base della foto profilo su Facebook, più che da quelle segnaletiche. Il pubblico ministero Luca Gaglio ha chiesto per lui la convalida del fermo, disposto per il pericolo di fuga, e la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Il giudice per le indagini preliminari dovrà interrogare il 25enne per decidere sulle misure cautelari.