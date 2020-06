La presenza di idrocarburi nella rete idrica ha fatto scattare l'allarme in due quartieri di Varese e nei paesi di Comerio e Barasso. L'allerta è scattata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 giugno. "Ho appena ricevuto comunicazione dal gestore ‘Le reti' che a seguito delle analisi effettuate presso gli impianti di captazione si è rilevata la presenza di idrocarburi nella rete idrica – ha scritto su Facebook il sindaco di Comerio, Silvio Aimetti -. La causa è riconducibile a uno sversamento avvenuto in quota. Gli uffici stanno preparando pertanto un'ordinanza sindacale che stabilisca, fino a nuova comunicazione la non potabilità dell'acqua della rete idrica". Il sindaco ha poi aggiunto che il gestore del servizio idrico sta attivando un servizio sostitutivo.

Non interessato dallo sversamento il comune di Casciago

Anche il sindaco di Barasso, comune confinante con Comerio, ha emesso un'ordinanza con cui vieta ai suoi concittadini di utilizzare l’acqua corrente per scopi alimentari. Nell'ordinanza il primo cittadino Antonio Braida spiega che in giornata sarà organizzato l’approvvigionamento d'acqua con la distribuzione di contenitori in Piazza San Martino. Il presunto sversamento di idrocarburi nella rete idrica riguarda anche due quartieri di Varese, Bregazzana e Sant'AMbrogio. Anche in questo caso il comune ha diramato un avviso urgente: "In attesa del comunicato di Acsm Agam con le informazioni dettagliate, si invitano i cittadini dei quartieri di Bregazzana e Sant’Ambrogio a non utilizzare l’acqua potabile". Non sono ancora note le cause dell'inconveniente, che non ha riguardato un altro comune confinante con Comerio e Barasso, Casciago: "Il Comune di Casciago non è interessato da tale problematica in quanto la diramazione idrica che interessa il nostro territorio attraversa un percorso in cui il filtraggio delle acque è separato – ha scritto in una nota il sindaco Mirko Reto -. La società ‘Le Reti' ha effettuato ripetute analisi confermando la potabilità della nostra acqua anche se si potrebbero avvertire odori durante l' erogazione dovuti alla volatilità degli idrocarburi".