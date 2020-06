I comuni che affacciano sul lago d'Iseo ricordano Christo Vladimirov Javacheff, l'artista conosciuto come Christo, morto ieri per cause naturali all'età di 84 anni nella sua casa di New York, città in cui viveva da oltre 50 anni. Christo, nato in Bulgaria e diventato poi cittadino statunitense, insieme alla moglie Jeanne-Claude Denat de Guillebon è stato tra gli artefici e i maggiori interpreti della land art, forma d’arte che reinterpreta grandi spazi naturali come deserti o laghi. E proprio sulle acque del Sebino, nel 2016, l'artista ha realizzato una delle sue opere più significative: "The floating piers", una passerella galleggiante che per due settimane ha collegato i comuni di Sulzano, Monte isola e l'isola di San Paolo.

The Floating piers fu l'opera artistica più visitata del 2016

La passerella galleggiante, che ha necessitato di quasi tre anni di lavori, dalla progettazione all'ideazione, è stato un enorme successo che ha contribuito non poco a rilanciare, a livello internazionale, il turismo sul lago d'Iseo e in Lombardia. "The floating piers" fu l'evento artistico più visitato del 2016: nelle sole due settimane in cui è stata visitabile sono stati un milione e mezzo i visitatori che hanno "camminato sull'acqua", vivendo un'esperienza unica e irripetibile perché, come disse lo stesso artista, "tutto finisce nella vita". "Lo spirito di Christo rimarrà per sempre nella memoria del Lago d’Iseo – è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del Comune di Sulzano, di cui Christo era cittadino onorario -. La memoria della nostra comunità corre agli anni 2014-2016 quando Christo realizzò tra Sulzano e Monte Isola un’opera che molti giudicavano impossibile, rendendoci tutti più consapevoli che la bellezza può muovere il mondo e che i sogni non hanno età e non conoscono limiti".

"Perdiamo un artista eclettico e visionario che ha scritto una pagina indelebile nelle storia di questo territorio – ha invece scritto il sindaco di Monte isola, Fiorenzo Turla -. Da un punto di vista personale è come se avessi perso mio nonno, perché in fondo in fondo in quei due anni che ci siamo visti, conosciuti e frequentati ho avuto anche un legame affettivo. Quando lo abbracciavo era come se sentissi il calore di un parente stretto e mi lasciava un senso di tenerezza tipico dei nonni, che non dimenticherò mai. Grazie Christo per aver fatto vivere un esperienza indimenticabile a me e tutta la mia squadra". Anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto ricordare l'artista di origini bulgare: "La sua opera, la sua passerella sul lago di Iseo ha permesso nel 2016 a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di passeggiare sul nostro lago, di guardare la nostra terra, da un punto di vista diverso. L'arte non ha tempo, così come la nostra riconoscenza".