in foto: Stella Manente spiega le storie postate sul suo profilo Instagram

Era finita al centro delle polemiche per alcune frasi offensive e razziste sui social, in cui invocava Hitler contro il Milano Pride dello scorso 29 giugno. Ora il caso dell’influencer Stella Manente è arrivato in tribunale, ma con un esito a lei sfavorevole. Dopo la bufera mediatica, infatti la modella si era scusata e aveva cancellato lo sfogo dal suo profilo Instagram. In seguito però aveva querelato le persone che l'avevano insultata e presa di mira sui social. La sua azione legale, però, è andata male.

Frasi razziste e Hitler invocato contro il Milano Pride: pm contro Stella Manente

Il pubblico ministero Mauro Clerici, secondo quanto riportato da Repubblica, ha chiesto l'archiviazione della querela. Il motivo? Secondo il pm sarebbe stata lei a provocare la reazione. Infatti, ricorda il magistrato, pronunciare la frase "ci vorrebbe Hitler, dov'è Hitler…" nel corso di una manifestazione come il Gay pride significa "evocare e giustificare le persecuzioni naziste contro gli omosessuali". Da qui la richiesta di non procedere contro gli autori dei messaggi i base all'articolo 599 del codice penale, che sancisce la non punibilità di chi compie alcuni gesti dopo essere stato provocato.

Le gravi parole della modella e influencer

Lo sfogo di stampo neonazista di Stella Manente era stato provocato dalla sua ira per essere rimasta bloccata nel traffico a causa del passaggio del corteo. L'influencer si era scatenata contro i manifestanti, accusati di bloccare “inutilmente” le strade della città: "Io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti morire. Perché non esiste più Hitler?", erano state le sue parole. Dopo le critiche aveva poi postato numerosi altri video nei quali chiedeva scusa a tutti.