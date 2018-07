Ha un malore mentre fa un bagno: turista di Como muore in Salento

Un uomo di 76 anni, Ferdinando Nicolini, è morto questa mattina in Salento. Il 76enne, originario di Cabiate, in provincia di Como, era in Puglia assieme alla moglie per trascorrere le vacanze. Mentre era in mare, in una delle spiagge di Torre San Giovanni, avrebbe accusato un malore: soccorso e trasportato a riva, per il 76enne non c’è stato niente da fare.