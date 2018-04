Stava partecipando a un party all'interno di un circolo privato, molto probabilmente un festino a base di sesso e droga. Ed è proprio quest'ultima la probabile responsabile del malore che ha fatto finire un uomo di 39 anni in ospedale in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in un circolo privato in via Napo Torriani, strada vicino alla stazione Centrale di Milano su cui affacciano numerosi hotel e anche club privé. È qui che, pochi minuti prima delle 4 del mattino, è intervenuta un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

Il malore potrebbe essere stato causato dal popper

I soccorritori del 118 si sono trovati alle prese con un uomo incosciente e completamente nudo a parte i calzini. Proprio all'interno di questi ultimi erano contenuti preservativi e una boccetta di liquido bianco, presumibilmente popper. Si tratta di una sostanza chimica che viene inalata e che provoca un'accelerazione del battito cardiaco e uno stato di eccitazione, oltre a causare dipendenza e a comportare gravi rischi per la salute. Il suo utilizzo è noto da diverso tempo, specie in festini a base di sesso e droga. Il 39enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'accaduto è intervenuta anche la polizia, che dovrà cercare di chiarire quanto avvenuto.