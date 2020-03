Gussago è un popoloso comune in provincia di Brescia, in uno dei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di Coronavirus con 5028 casi, seconda solo alla Bergamasca. Eppure non tutti devono aver compreso la gravità della situazione, né la ratio alla base delle norme del governo volte al contenimento dell'epidemia. La riprova l'hanno avuta i carabinieri della locale stazione, che nella giornata di ieri nel corso di un controllo all'interno di una pizzeria nel centro del paese hanno scoperto che diversi avventori erano seduti ai tavolini del locale, in attesa della propria pizza. Una circostanza assolutamente vietata dal Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, che consente a pizzerie e ristoranti di rimanere aperti, ma solo con le serrande abbassate ed esclusivamente per le consegne a domicilio.

I clienti sono stati denunciati: sospesa per due settimane la licenza alla pizzeria

I carabinieri invece hanno notato che non solo la saracinesca della pizzeria non era abbassata, ma che all'interno diversi avventori erano seduti, senza rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, in attesa di ritirare la propria pizza. Per tutti i clienti è scattata la denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Per la pizzeria in questione è invece stata disposto la sospensione della licenza per le prossime due settimane. Quanto accaduto a Gussago è indice di come alcune persone continuino a sottovalutare o a ignorare la drammatica situazione che tutta la Lombardia e l'Italia stanno vivendo: un misto di egoismo e irresponsabilità che potrebbero costare cari a tutta la comunità impegnata nell'arrestare un'epidemia che finora, nella sola Lombardia, ha provocato oltre 25mila contagiati e 3.095 morti: una vera ecatombe.