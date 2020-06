Tragico incidente a Gussago, in provincia di Brescia. Attorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 15 giugno, un bambino di soli 5 anni è stato investito da un trattore all'interno di un'azienda agricola che si trova in via Mariola. Non sono ancora chiare le circostanze dell'incidente, ma si sa che alla guida del mezzo agricolo c'era il padre del bimbo investito: l'uomo non avrebbe visto il figlio per cause da accertare, travolgendolo col pesante mezzo.

Il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale di Bergamo

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha subito richiesto l'intervento di mezzi di soccorso in codice rosso. Sono arrivati un'ambulanza e un elicottero, decollato dalla piazzola dell'elisoccorso di Brescia. Le condizioni del bimbo sono subito apparse critiche: è stato stabilizzato ed è stato poi caricato sull'eliambulanza, che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia cercherà di far luce sulle cause dell'investimento

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della polizia stradale e vigili del fuoco di Brescia, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e a cui adesso spetterà ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Si ipotizza che all'origine dell'incidente possa esserci stata un'imprudenza del piccolo o una disattenzione del genitore: più probabile che si siano verificate entrambe, in un attimo che poteva risultare fatale per il piccolo e che si spera non possa arrecargli gravi conseguenze per il resto della sua vita.