in foto: Carlo Cracco

È stata pubblicata questa mattina a Parma la Guida Michelin 2019: ancora una volta Milano si conferma tra le principali città del gusto. Sono infatti 18 i ristoranti nella città meneghina premiati con le ambite stelle, quattro con due stelle e quattordici con con una: due ristoranti in meno rispetto allo scorso anno. A uscire dalla lista infatti sono stati Armani, ristorante dell'omonimo hotel di proprietà dello stilista Giorgio ed Essenza, che proprio l'anno scorso aveva ricevuto la prima stella con lo chef Eugenio Boer. Nuova delusione invece per lo chef Carlo Cracco che nel 2017 aveva perso una stella dovuto anche al cambio di locale: nonostante la nuova location in Galleria a Milano non è riuscito a riavere la seconda stella.

Lombardia: la regione più stellata d'Italia

Si conferma anche quest'anno invece la Lombardia la regione italiana con più ristoranti stellati: sono in totale 60, con due new entry. Nello specifico i ristoranti con tre stelle sono due, con due stelle sono sei e con una stella 52. Proprio i tre stelle sono il fiore all'occhiello della regione, visto che in tutta Italia sono solo dieci i ristoranti che possono vantarle, in Lombardia sono stati confermati i due dello scorso anno: Da Vittorio a Brusaporto a Bergamo e Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio a Mantova. I due stelle sono invece Miramonti l'Altro a Concesio (Brescia), Villa Feltrinelli a Gargnano (Brescia), e i milanesi Enrico Bartolini al Mudec, Il Luogo di Aimo e Nadia, Seta by Antonio Guida e Vun Andrea Aprea. Le new entry che hanno ricevuto una stella invece sono il Sedicesimo Secolo di Orzinuovi (Brescia) e il Materia di Cernobbio (Como)

I ristoranti stellati di Milano

Enrico Bartolini al Mudec – 2 stelle – via Tortona

Il Luogo di Aimo e Nadia – 2 stelle – via Montecuccoli

Seta – 2 stelle – via Monte di Pietà

Vun – 2 stelle – via Silvio Pellico

Alice Eataly Milano Smeraldo – 1 stella – piazza XXV aprile

Berton – 1 stella – via Mike Bongiorno

Contraste – 1 stella – via Meda

Cracco – 1 stelle – Galleria Vittorio Emanuele

Innocenti evasioni – 1 stella – via privata della Bindellina

Felix Lo Basso – 1 stella – piazza Duomo

Iyo – 1 stella – via Piero della Francesca, 74

Joia – 1 stella – via Panfilo Castaldi

Lume – 1 stella – via Watt

Sadler – 1 stella – via Ascanio Sforza

Tano Passami l'olio – 1 stella – via Villoresi

Tokuyoshi – 1 stella – via San Calocero

Trussardi alla Scala – 1 stella – piazza della Scala

D'O – 1 stella – piazza della Chiesa, Cornaredo