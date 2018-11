Disagi attorno all'ora di pranzo sulla metro di Milano. La circolazione dei treni sulla linea rossa, la M1, è stata momentaneamente sospesa tra le fermate Cairoli e Lima. A comunicarlo attorno alle 14.30 è stata l'Azienda di trasporti milanesi tramite il suo account su Twitter e l'app. Il motivo della sospensione è un "guasto agli impianti" che i tecnici di Atm stanno cercando di risolvere. L'inconveniente ha causato disagi su tutta la linea rossa: la circolazione risulta infatti ovunque rallentata. Nella tratta interrotta l'azienda ha attivato degli autobus sostitutivi. Per chi volesse cambiare linea si consiglia di utilizzare le stazioni di Cadorna e Loreto per l'interscambio con la linea verde o la stazione Centrale per l'interscambio con la linea gialla.