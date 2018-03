Qualche disagio venerdì mattina, 9 marzo, per tutti gli utilizzatori della metro gialla di Milano, la M3. Pochi minuti dopo le 8, in pieno orario di punta, la circolazione dei treni è stata interrotta tra le fermate di Rogoredo e San Donato, vicino dunque a uno dei capolinea. Puntale la comunicazione dell'account Twitter di Atm (da poco con una nuova veste grafica). L'interruzione non è durata molto: dopo circa dieci minuti la circolazione dei treni è ripresa, ma continuano i rallentamenti su tutta la linea in entrambe le direzioni, verso San Donato e verso la fermata Comasina. Il motivo dello stop è stato reso noto da Atm: un guasto a un treno, anche se la natura del problema non è stata specificata. Durante la breve interruzione non è stato istituito alcun collegamento sostitutivo.