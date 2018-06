Ritardi e cancellazioni su otto linee ferroviarie. In una parola: disagi. Mattinata di passione per i pendolari lombardi, alle prese questa mattina con una serie di problemi che hanno coinvolto a catena otto linee ferroviarie sulle quali circolano i convogli Trenord. A causare la catena di disservizi sarebbe stato un guasto a un treno, rimasto fermo nella stazione di Milano Dateo, tra le stazioni di Porta Vittoria e Lancetti. L'inconveniente, come riportato da Rete ferroviaria italiana, si è verificato in pieno orario di punta, alle 8.10 e ha riguardato il treno regionale 23216 che era partito da Lodi alle 7.23. Il guasto al treno ha comportato pesanti rallentamenti su otto linee del passante ferroviario: dalle 8.10 fino alle 9.30 i convogli in viaggio, come riporta Rfi, " hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti, mentre 14 regionali sono stati cancellati e 10 limitati nel percorso". Solo verso le 9.30, appunto, la circolazione è gradualmente tornata alla normalità.

Trenord ha poi inviato una nota su quanto avvenuto in mattinata: "È stata riattivata alle ore 9.30 la circolazione nel Passante ferroviario, sospesa dalle ore 8.10 in seguito a un guasto al treno 23216 (Lodi 7.23-Saronno 8.52) a Milano Dateo. Mentre erano in corso le operazioni di recupero del convoglio, è stata riorganizzata la circolazione delle linee che percorrono il Passante. I convogli delle linee S5 (Varese-Milano-Treviglio) e S6 (Novara-Milano-Treviglio) sono transitati da Milano Porta Garibaldi Superficie, non effettuando le fermate del Passante. Le corse della linea S1 (Lodi-Saronno) sono state effettuate fra Lodi e Milano Rogoredo; le corse della linea S13 (Pavia-Milano Bovisa) sono state effettuate fra Pavia e Milano Rogoredo. Da Milano Rogoredo i viaggiatori hanno potuto utilizzare la linea M3 della metropolitana milanese. A partire dalle 9.30 la circolazione è ripresa con ritardi medi di 30 minuti".