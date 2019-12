Un guasto grave e tempi di ripristino lunghi che hanno causato "disagi significativi ai passeggeri Trenord". L'azienda ferroviaria lombarda fa il punto sul caos provocato nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre, da un doppio problema elettrico alla stazione di Milano Garibaldi che ha paralizzato la circolazione per ore. "Degli 800 treni circolati fino al termine dell’intervento dei tecnici del gestore dell'infrastruttura, oltre 200 hanno viaggiato in ritardo – 21 con oltre 60 minuti – 70 corse sono state soppresse totalmente e 83 parzialmente", ha comunicato Trenord.

Guasto alla stazione Garibaldi, Trenord: Gravi disagi per i passeggeri

Dalle ore 12.15 la situazione sta tornando "gradualmente alla normalità" e la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è tornata regolare, dopo la risoluzione del guasto infrastrutturale – la mancanza di tensione della linea elettrica di Rfi a cui è seguito un guasto agli apparati elettrici del treno 24906, quindi un secondo convoglio "ha agganciato i cavi in maniera anomala"- che ha causato la sospensione della circolazione dell’intera stazione di superficie dalle ore 5.30.

"Possibili disagi anche nel pomeriggio"

"Per le ripercussioni del guasto saranno possibili ulteriori disagi anche nel pomeriggio sulle linee interessate", ha avvertito Trenord, spiegando di aver provveduto a riorganizzare l’offerta commerciale sulle linee interessate dal guasto, disponendo fermate straordinarie a Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni per le corse dirette a Milano Centrale", spiega l'azienda. "I provvedimenti sono stati comunicati in tempo reale sul sito trenord.it e sull’App Trenord; è stata potenziata l’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale". Per spostarsi attraverso la città di Milano i viaggiatori hanno utilizzato il Passante ferroviario, regolarmente funzionante. Non sono state coinvolte le linee che raggiungono la stazione di Milano Cadorna.

L'assessore Terzi attacca Rfi: Risolva problemi strutturali

Un attacco a Rete ferroviaria italiana, gestore dell'infrastruttura su cui si è verificato il guasto, arriva dall’assessore regionale Claudia Maria Terzi: "Occorre che Rfi risolva strutturalmente i problemi del nodo di Milano, garantendo tempistiche ragionevoli e soprattutto certe per gli interventi. L'obiettivo di tutti deve essere quello di assicurare un servizio adeguato: ognuno deve fare la sua parte fino in fondo".