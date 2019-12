Vigilia di Natale con caos e disagi sulla rete ferroviaria per colpa di un doppio guasto nella stazione di Milano Porta Garibaldi che ha paralizzato per ore la circolazione dei treni provocando l'ira dei viaggiatori. La spiegazione di quello che è successo all'alba è stata fornita ai pendolari da Trenitalia, che parla di "due importanti guasti che si sono verificati all'interno dei nodi ferroviari di Milano".

Traffico ferroviario in tilt la mattina del 24 dicembre: la spiegazione di Trenitalia

Trenitalia ha spiegato cosa è successo attorno alle 5.30 del 24 dicembre: "Nella stazione di Milano Porta Garibaldi inizialmente si è verificata la mancanza di tensione della linea elettrica di Rfi a cui seguito, come conseguenza, un guasto agli apparati elettrici del treno 24906". Poco dopo un secondo guasto ha peggiorato ulteriormente: i tecnici erano al lavoro sul primo problema quando un altro convoglio, il treno 2162, "per cause ancora da accertare ha agganciato i cavi elettrici in maniera anomala". Un doppio problema che ha generato il blocco di gran parte dei treni nel nodo di Milano

Problema risolto alle 12.15, Frecciarossa con ritardi di oltre un'ora

I guasti sono stati poi risolti alle 12,15, riportando la situazione "gradualmente alla normalità", secondo quanto ha reso noto Rfi spiegando che, per limitare i disagi, i treni in circolazione sono stati fermati ad altre stazioni milanesi. I Malpensa Express per la Stazione Centrale hanno fatto capolinea a Milano Bovisa. Coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l'unico Tgv previsto oggi in partenza per Parigi, il 9244 delle 8.45, in ritardo di oltre un'ora. È stato comunicato che "i treni potrebbero subire ritardi fino ai 60 minuti" ma alcuni passeggeri su Twitter hanno fatto notare che i ritardi sono anche maggiori.

I Frecciarossa direttamente coinvolti:

FR 9307/9390 Torino Porta Nuova (6:40) – Fiumicino Aeroporto (12:22)

FR 9309 Torino Porta Nuova (7:40) – Roma Termini (12:35)

FR 9350 Napoli Centrale (7:58) – Torino Porta Nuova (14:20)

FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

FR 9313 Torino Porta Nuova (9:40) – Firenze Santa Maria Novella (12:50)

Disagi per i regionali di Trenord

Grossi problemi anche per la circolazione dei treni regionali. Trenord ha comunicato in mattinata disagi su una dozzina di direttrici, tra cui quelle per Malpensa, Pavia, Lecco, Lodi e Piacenza, Brescia e Verona, Bergamo, Chiasso, Luino e Gallarate.