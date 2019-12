in foto: La stazione Garibaldi a Milano

Un guasto alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi sta causando grossi disagi alla circolazione dei treni in tutti il nodo di Milano. Dalle 5.30 di oggi, martedì 24 dicembre, la circolazione ferroviaria risulta infatti rallentata per un guasto alla linea elettrica, secondo quanto riporta in una nota Rete ferroviaria italiana (Rfi). L'inconveniente tecnico riguarderebbe la linea elettrica di alimentazione dei treni. Il guasto ha determinato cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni convogli: quelli in viaggio invece registrano ritardi fino a un'ora. Sul posto, nello scalo ferroviario del capoluogo lombardo, sono presenti i tecnici di Rfi per cercare di riparare il guasto.

Problemi anche alla stazione di Lambrate: coinvolte diverse linee regionali

I problemi di natura elettrica, secondo quanto comunicato da Trenord, sarebbero estesi anche alla stazione di Milano Lambrate. L'azienda di trasporto regionale ha reso noto che sono "possibili ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato nel nodo di Milano". L'invito di Trenord è quello di "prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione": sulla pagina del sito dedicata alla circolazione in tempo reale risultano diverse le linee regionali interessate dai disagi.

Alle 12.30 la situazione non era ancora risolta: cancellata la fermata Porta Garibaldi

Nell'ultimo aggiornamento sulla situazione da parte di Trenitalia, che risale a mezzogiorno e mezzo, è stato comunicato che il "traffico permane fortemente rallentato", con ritardi che restano stimati in circa un'ora per tutti i treni che sono stati instradati sul percorso alternativo da Milano Certosa e Lambrate, via Milano Centrale. La fermata di Milano Porta Garibaldi (la stazione dove si è verificato il guasto) è stata cancellata: i treni fermano nelle stazioni di Milano Rogoredo, Milano Certosa e Milano Centrale, dove il personale di Trenitalia sta assistendo i tanti viaggiatori che oggi, Vigilia di Natale, stanno cercando di partire per tornare a casa, raggiungere i propri cari o per le vacanze natalizie. Sei sono i treni direttamente coinvolti, come risulta dal sito di Trenitalia, tutti Freccia rossa: