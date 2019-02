Incredibile tragedia a Guanzate, in provincia di Como. Una madre e il figlio sono morti a poche ore di distanza l'una dall'altro. La donna, Teresa Gentile, aveva 92 anni e si trovava in una casa di riposo. Da diverso tempo le sue condizioni di salute non erano buone per via di problemi legati all'età: i famigliari erano consapevoli del fatto che all'anziana non restasse ormai molto tempo. Nessuno, però, poteva probabilmente immaginarsi una doppia tragedia così ravvicinata. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale "La Provincia di Como", infatti, nella giornata di giovedì 7 febbraio prima è venuta a mancare la donna e solo dopo poche ore è deceduto anche il figlio, Francesco Corigliano. Quest'ultimo aveva 60 anni ed era un imprenditore edile molto conosciuto in paese. Non è chiaro se avesse pregressi problemi di salute. Solo domenica i due si erano visti nella casa di riposo dove la donna era ricoverata, la Ca' d'Industria. Un abbraccio che si è rivelato essere l'ultimo saluto tra madre e figlio che, molto uniti in vita, si sono trovati uniti anche nel momento della morte. I funerali della madre si terranno oggi alle 14: domani, alla stessa ora, i famigliari e gli amici potranno invece dare l'ultimo saluto al figlio.