in foto: L’albero caduto (foto di Susanna Scarponi sul gruppo Facebook Social street San Gottardo–Meda – Montegani)

Nessun ferito, ma solo qualche auto danneggiata. Questo è il bilancio di quanto accaduto ieri pomeriggio a Milano, in via Balilla. Alcuni rami di un grosso albero sono caduti sulla strada: in quel momento per fortuna nessuno stava transitando, anche se le fronde si sono abbattute su alcune auto parcheggiate, danneggiandole. L'episodio è stato segnalato sul gruppo della social street San Gottardo-Meda-Mantegani, dove in tanti hanno sottolineato come l'assenza di feriti possa essere considerata una sorta di "miracolo": "Menomale che non sia capitato nel giorno di mercato dove l'affluenza su quel marciapiede è nettamente superiore del solito", ha scritto un utente commentando una delle foto pubblicate. Qualcun altro ha invece sottolineato come, a soli pochi metri di distanza dall'albero caduto, si trovi un parco giochi con i gonfiabili molto frequentato dai bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la strada per rimuovere i rami caduti e mettere in sicurezza l'albero. La pianta in questione è un olmo di una settantina d'anni circa: alcuni dei suoi rami erano divenuti a quanto pare molto pesanti e la pianta non è più riuscita a reggerli. Non è chiaro, però, perché nessuno non se ne sia accorto prima del crollo.