Tragico schianto tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi a Ballabio, in provincia di Lecco. Un uomo di 38 anni, che si trovava alla guida della due ruote, è morto sul colpo. Gravissimo un ragazzino di 12 anni che viaggiava col 38enne sulla motocicletta: è stato sbalzato a diversi metri di distanza finendo violentemente sull'asfalto. Il ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è stato ricoverato in codice rosso. Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza persona, che secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza è un uomo di 41 anni. Si tratterebbe del conducente dell'auto: è stato medicato sul posto e non ha riportato gravi traumi. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale della Valsassina: sul posto i vigili del fuoco di Lecco, i carabinieri e la polizia stradale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.