È di quattro feriti il primo, sommario bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'Autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite per la Tangenziale Ovest di Milano e Melegnano. Lo schianto avrebbe riguardato due mezzi e sarebbe stato provocato da un furgone che stava procedendo contromano, probabilmente in un tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. Lo schianto è avvenuto stando alle informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza attorno alle 16.20. Quattro le persone ferite: tre sarebbero in condizioni gravi. Le informazioni su quanto avvenuto non sono ancora complete: sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia stradale di Novate e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Questi ultimi hanno lavorato per estrarre un ferito dalle lamiere.

Sono tre i codici rossi, mentre una persona è stata soccorsa in codice verde. Le operazioni di soccorso hanno comportato la momentanea chiusura dello svincolo che dalla Tangenziale Ovest consente di immettersi sull'Autostrada A1, con conseguenti ripercussioni sul traffico, andato in tilt. Lo svincolo è stato successivamente riaperto ma alle 18, secondo l'ultimo aggiornamento di Luceverde Milano su Twitter, permanevano ancora lunghe code sull'autostrada per le ripercussioni dell'incidente.