in foto: Foto di repertorio

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 24 febbraio, in corso Buenos Aires a Milano. Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro sulla più importante via dello shopping milanese all'altezza della fermata Lima. Lo schianto, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 9.30. Ancora da accertare le cause: la polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi del caso, ipotizza che la conducente della vettura abbia tentato una svolta improvvisa e che il motociclista non sia riuscito a evitarlo e l'abbia centrata. È però ancora presto per avere certezze in merito: per i rilievi la strada è stata momentaneamente chiusa, con rallentamenti e deviazioni.

Feriti gravemente un uomo e una donna di 31 anni

Il bilancio dell'impatto tra i due mezzi, che secondo i testimoni è stato molto violento, è pesante: due le persone coinvolte, un uomo e una donna entrambi di 31 anni soccorsi in condizioni critiche dal personale paramedico, giunto sul corso Buenos Aires a bordo di un'automedica e di tre ambulanze. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi caricati su due ambulanze partite in codice rosso verso gli ospedali Niguarda e Policlinico. Le condizioni dei due sono gravi