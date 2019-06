Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, sulla via Vigevanese, vicino Milano. Un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto dalla sua motocicletta. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 6.45 nel territorio comunale di Corsico. Stando a quanto ricostruito al momento dai carabinieri della locale compagnia, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti dall'incidente. Il motociclista dunque avrebbe perso da solo il controllo del mezzo, per cause da accertare, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto l'Areu ha inviato due mezzi di soccorso in codice rosso, un'automedica e un'ambulanza. E le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche: al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era in arresto cardiocircolatorio, tanto che all'inizio si temeva fosse morto sul colpo. Dopo lunghe manovre di rianimazione, invece, il cuore del 45enne è tornato a battere. Si è purtroppo trattato solo di pochi minuti: le sue condizioni sono rimaste comunque gravissime e il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Milano, dove però è morto poco dopo il suo arrivo.

Ieri un motociclista è morto sulle strade lombarde

Si è aperta dunque con un altro grave incidente stradale la settimana che ieri, in Lombardia, aveva fatto registrare un sinistro mortale. A Monte Marenzo, in provincia di Lecco, un altro motociclista ha perso la vita dopo essere finito con la sua due ruote contro un guard rail. La vittima è il 45enne Pierluigi Villa, residente a Calolzio: alla base dell'incidente, avvenuto sulla strada provinciale in direzione Bergamo, ci sarebbe stato un urto contro una Mercedes in fase di sorpasso. La stessa conducente della vettura ha provato, invano, a rianimare l'uomo.