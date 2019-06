in foto: Foto di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica 23 giugno a Monte Marenzo, in provincia di Lecco, dove un uomo è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro il guardrail. Il 45enne, Pierluigi Villa, residente a Calolzio stava percorrendo la provinciale in direzione Bergamo quando è capitolato sull'asfalto: alla base dell'incidente avvenuto intorno alle 17 ci sarebbe il contatto con un'auto, una Mercedes guidata da una ragazza che l'uomo avrebbe urtato presumibilmente nel tentativo di compiere un sorpasso. L'impatto con la vettura però è risultato fatale: il centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote, una Aprilia 900, finendo per schiantarsi contro il vicino guardrail.

L'uomo soccorso da una giovane donna che gli ha praticato un massaggio cardiaco

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica: intanto l'uomo è stato soccorso dalla giovane alla guida della Mercedes che gli ha prestato le prime cure ed effettuato un massaggio cardiaco. Le manovre di rianimazione sono state portate avanti per diverso dai volontari di Calolzio, purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto: in questo senso saranno utili anche le eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza ove disponibili.