in foto: Incidente in Val Tidone: uno dei feriti incastrati nelle vetture (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale all'alba di oggi sull'ex strada statale della Val Tidone, all'altezza di Locate di Triulzi, in provincia di Milano. Due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Croma, si sono scontrate tra loro per cause da accertare. L'impatto, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto qualche minuto prima delle 6 del mattino. Le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente tra loro: l'impatto è stato molto violento e le carrozzerie delle due vetture si sono accartocciate, imprigionando al loro interno due delle tre persone che si trovavano a bordo. Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: i pompieri hanno estratto dalle lamiere due dei tre feriti affidandoli poi alle cure dei soccorritori.

Feriti due uomini e una donna: nessuno è in pericolo di vita

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini di 30 e 42 anni e una donna di 55 anni. Due hanno riportato conseguenze più serie e sono state trasportate in codice giallo nella clinica Humanitas di Rozzano e al San Paolo di Milano. Nessuna delle persone coinvolte è comunque in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle ambulanze e a un'automedica inviate dall'Areu, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico chiamati a eseguire i rilievi del caso per determinare la dinamica dello scontro. L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico di tutta la zona del Sud Milanese e del Pavese: la ex statale (ora strada provinciale) della Val Tidone è stata infatti chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.