Un morto e un ferito: è il pesante bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 febbraio, sulla strada statale 336 in provincia di Varese. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15 nel tratto compreso tra il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa e lo svincolo per Somma Lombardo. Due le auto coinvolte, che si sarebbero scontrate tra loro per cause da accertare. Si è comunque trattato di un tamponamento: le vetture viaggiavano nello stesso senso di marcia. Uno dei due automobilisti è purtroppo deceduto: non si conoscono ancora le sue generalità. L'altro conducente, un uomo di 46 anni, è invece rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo.

Traffico in tilt per i soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono arrivate tre ambulanze e un'automedica del 118 oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La stradale dovrà cercare di ricostruire la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. Si segnalano pesanti conseguenze anche per quanto riguarda la circolazione: nella tratta interessata si viaggia su una sola corsia e per gli automobilisti che provengono da Magenta è stata istituita l'uscita obbligatoria verso il Terminal 1 di Malpensa.