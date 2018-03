Ancora un altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. Un operaio di 51 anni, residente a Senago, in provincia di Monza e Brianza, si è infortunato gravemente mentre lavorava in una ditta a Carate Brianza. L'incidente è avvenuto ieri notte, attorno alle 2.30, mentre il 51enne era di turno nella ditta che si occupa di verniciatura. Secondo quanto ricostruito, l'operaio stava lavorando vicino a un macchinario quando, per cause ancora sconosciute, il braccio gli è rimasto incastrato negli ingranaggi. I suoi colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto, al civico 42 di via Rivera, sono intervenute due ambulanze del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Il 51enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e traumatologia: nell'incidente ha riportal la sub amputazione della mano destra, con una prognosi di 30 giorni. Resta adesso da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente: se ne occupano i carabinieri della compagnia di Seregno, che dovranno anche verificare se tutte le procedure di sicurezza all'interno della ditta siano state rispettate.