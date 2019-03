Grave incidente stradale a Vermezzo, moto contro un carro attrezzi: uomo in arresto cardiaco

Un uomo di 65 anni è ricoverato in pericolo di vita dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il 65enne era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, è finito contro un carro attrezzi. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 30 a Vermezzo, in provincia di Milano. Il motociclista è finito in arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale in elicottero.